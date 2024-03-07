السعودية.. فيديو مؤثر يوثق لحظة سماع طفل لأول مرة في حياته
حقق مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نسب مشاهدة عالية، وسيلاً من التعليقات المؤثرة، بعدما ظهر فيه طفل يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة أذن له.
ويظهر في الفيديو، الطفل الذي يبلغ نحو تسع سنوات من عمره، جالساً على الكرسي، ويحيط به أهله، قبل أن يبدأ بالبكاء عند سماعه أول نداء له لاختبار كفاءة السمع عنده بعد زراعة القوقعة.
وسرعان ما اقترب اثنان من ذوي الطفل نحوه، واحتضناه، بينما ظلت المفاجأة على وجهه وهو يغادر عالم الصمت لأول مرة في حياته نحو عالم الصوت.
ونشرت العديد من الحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي لم يتضح في أي من مناطق المملكة تم تصويره، بينما انهالت عبارات التعاطف مع الطفل وشكر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة على نجاحه في تمكين الطفل من السمع.
وقال مغردون سعوديون في موقع "إكس" في تعليقاتهم على تجربة الطفل، إنهم شعروا بالقشعريرة عندما شاهدوا الطفل يبكي وهو يسمع الصوت لأول مرة في حياته.
وتجري السعودية سنوياً مئات عمليات زراعة القوقعة لفاقدي السمع بشكل مجاني في مراكز حكومية متخصصة، حيث يتم زراعة جسم صغير في الأذن، ومن ثم يستعين الشخص بعدها بسماعة طبية خاصة تمكنه من السمع المحروم منه.
وتبلغ تكلفة زراعة القوقعة الواحدة نحو 250 ألف ريال، ويصل المبلغ إلى نحو مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) عند إضافة تكاليف التأهيل قبل الزراعة وأثناء وبعد العلاج الذي يمتد مدى الحياة.
وتقول وزارة الصحة السعودية، إن زراعة القوقعة في سن مبكر، أي خلال العامين الأولين من عمر الطفل، تكون الاستجابة فيها أكبر وتجنب الآثار الجانبية بشكل أفضل.
وترجع الوزارة أسباب الإصابة السمعية إلى عوامل جينية غير معروفة السبب، أو عوامل مكتسبة مثل الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية كالحصبة الألمانية، وضعف النمو لدى الجنين، أو الولادة المبكرة، أو تناول بعض الأدوية التي قد تؤثر في الجنين، أو نقص الأكسجين أثناء الولادة.