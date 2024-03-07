السعودية.. فيديو مؤثر يوثق لحظة سماع طفل لأول مرة في حياته

حقق مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نسب مشاهدة عالية، وسيلاً من التعليقات المؤثرة، بعدما ظهر فيه طفل يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة أذن له.

ويظهر في الفيديو، الطفل الذي يبلغ نحو تسع سنوات من عمره، جالساً على الكرسي، ويحيط به أهله، قبل أن يبدأ بالبكاء عند سماعه أول نداء له لاختبار كفاءة السمع عنده بعد زراعة القوقعة.

وسرعان ما اقترب اثنان من ذوي الطفل نحوه، واحتضناه، بينما ظلت المفاجأة على وجهه وهو يغادر عالم الصمت لأول مرة في حياته نحو عالم الصوت.

ونشرت العديد من الحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي لم يتضح في أي من مناطق المملكة تم تصويره، بينما انهالت عبارات التعاطف مع الطفل وشكر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة على نجاحه في تمكين الطفل من السمع.