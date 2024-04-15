"خطأ في الكمبيوتر" لمحامين يتسبب بطلاق زوجين رسميًّا

تسبب "خطأ في الكمبيوتر" ارتكبه محامون في قضية زوجين منفصلين في بريطانيا إلى طلاقهما رسميًّا، بينما تقول المحكمة العليا إنها لا تستطيع فعل شيء لإصلاح هذا الخطأ.

ووجد الزوجان "ويليامز" أنفسهما مطلقين عن طريق الخطأ بعد أن أدخل المحامون تفاصيل خاطئة في نظام عبر الإنترنت، ويصرّ القاضي أنه لا يمكن مطلقًا إصلاح الأمر.

وكان الزوجان، المتزوجان منذ 21 عامًا، بدآ إجراءات الانفصال في المحكمة العليا بداية العام الماضي، لكنهما كانا في خضم التفاوض بشأن الشؤون المالية عندما حدث الخطأ.

ووفق صحيفة "ذا تايمز"، فقد أراد المحامون، الذين يمثلون الزوجة، التقدم بطلب للحصول على أمر نهائي بالطلاق لعميل آخر مختلف، لكنهم فتحوا ملف قضية عائلة ويليامز بشكل خاطئ بدلًا من العميل المعني.

وقد لاحظ المحامون الخطأ بعد يومين وتقدموا بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر.

لكن القاضي السير أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة، لم يتأثر بحجتهم، وقال إن الطلاق لا يزال ساريًا، مضيفًا أن هناك "مصلحة قوية في السياسة العامة باحترام اليقين والنهائية التي تنبع من أمر الطلاق النهائي".