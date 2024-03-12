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السعودية.. خلعت زوجها فتزوج "محاميتها" (فيديو)
كشف الشيخ عبد الله المطلق خلال استضافته في برنامج "الليوان" عن حادثة خلع انتهت نهاية غير متوقعة.
وروى الشيخ عبد الله قصة غريبة لامرأة وكلت محامية رغبة في خلع زوجها، إلا أنها فوجئت لاحقًا بزواجه من المحامية نفسها.
وفي التفاصيل، قال إن امرأة تدعى "دعاء" ذهبت إلى زميلتها في العمل وعرضت عليها رغبتها في خلع زوجها، فدلتها زميلتها على شقيقتها التي تعمل محامية، وطلبت منها المساعدة.
وأضاف المطلق أن الزوج كان يتمتع بأخلاق طيبة وسلوك حسن، فوافق في المحكمة على الخلع. وعندها، عرضت المحامية على الزوج الزواج منها، ووعدته بتعويضه عن كل ما فقده في زواجه الأول، دون علم الزوجة السابقة.
ولفت إلى أن الزوجة السابقة حاولت معرفة أخبار زوجها الذي طلقته، فعلمت آنذاك بزواجه من المحامية نفسها التي ساعدتها في الخلع، ما أصابها بالغضب وخيبة الأمل.