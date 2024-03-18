"منزل المعلبات".. نازحون في غزة يبتكرون من فوارغ المساعدات مأوى (فيديو)

وتقدم معلبات الأكل للنازحين كمساعدات غذائية، وقد أصبحت مصدرًا للمعاناة الصحية للكثير من الفلسطينيين في مخيمات النزوح.

وقالت وكالة الأناضول إن الشاب خميس محمد المصري، وهو نازح من بيت حانون شمالي قطاع غزة، ابتكر بمساعدة بعض أصدقائه فكرة بناء المنزل باستخدام المعلبات والإسمنت وبعض المواد الأخرى البسيطة.

ونقلت أن الشباب اعتبروه منزلًا مؤقتًا للنازحين الذين لا يجدون مأوى لحين إيجاد مكان مناسب لهم.