دينا: "رقصت بعد وفاة والدي بيوم" (فيديو)

قالت الراقصة المصرية دينا إنها رقصت في اليوم التالي لوفاة والدها، مبررة الأمر بأنها تستطيع أن تفصل بين حالتها النفسية بما فيها من ضيق وحزن وبين عملها.

ونفت الراقصة المصرية التي اتجهت للتمثيل في لقاء تلفزيوني مع برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب أن تكون هناك مشكلة بينها وبين والدها أدت إلى أن ترقص في اليوم التالي لوفاته.