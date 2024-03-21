وجبات مثالية لتخليص الجسم من السكريات في رمضان

يتسبب الصيام في العادة بهبوط معدل السكر في الدم، نتيجة التوقف عن تناول الطعام والشراب؛ ما يجعل الجسم يطلب السكريات خاصة مع بدء وقت الإفطار.

لكن في حال اتباع رغبات الجسم دون ضبطه، قد نتناول سكريات ضارة بأجسامنا خاصة وقت الإفطار، ما قد يرفع مستوى إصابتنا بأمراض مزمنة، مثل السكري والضغط وأمراض القلب.

لذا، فإنه يجب إعداد إفطار يحتوي على عناصر متوازنة صحية تلبي حاجة الجسم دون أن يضطر للجوء إلى عادات ضارة.

ويمكن عند الإفطار التركيز على الألياف والقمح والشوفان والكينوا، وهي عناصر غذائية تخفف من طلب الجسم على تناول السكريات.

كما أن تناول البروتينات الصحية الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبقوليات والأجبان، تساهم كذلك في ملء المعدة، وتوقف الجسم عن طلب السكريات، ويفضل دائماً تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والعصائر الطبيعية، بدلاً من المشروبات التي تحتوي على سكريات معاد تدويرها، مثل الفراولة والموز والتوت والتفاح، وأيضاً الفواكه المجففة مثل التمر والمشمس والتين والخوخ.

ومن أهم النصائح للتخلص من حاجة الجسم للسكر، شرب كميات كافية من الماء، خلال ساعات الإفطار، وتجنب تناول المشروبات والعصائر المحلاة. بينما يمكن تناول أنواع معينة من الحلويات بعد الإفطار، مثل الأرز بالحليب والمهلبية والبوظة وكيك الشوفان وحلوى الموز بالشوكولاتة والسحلب، وفي حال تحضير هذه الحلويات منزلياً، يمكن استخدام مكونات قليلة الدسم بدلاً من المكونات كاملة الدسم.