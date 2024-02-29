"كان خارج الخدمة".. الكونغرس يستجوب وزير الدفاع الأمريكي

يخضع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لاستجواب في الكونغرس، بسبب قراره إبقاء الجراحة التي أجراها لعلاج سرطان البروستاتا، ومكوثه في المستشفى بعدها، سرًّا حتى عن الرئيس جو بايدن ونائبته في الوزارة.

واعتذر أوستن لبايدن عن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر، لكن مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية ستكون هي المرة الأولى التي يستجوبه فيها أعضاء المجلس مباشرة.

ونقلت وكالة رويترز عن ملاحظات مُعدة مسبقًا، أن مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة، سيخبر الوزير خلال الجلسة أنه "من غير المقبول بالمرة أن يستغرق الأمر أكثر من 3 أيام لإبلاغ الرئيس أن وزير الدفاع في المستشفى ولا يسيطر على البنتاغون".