"كان خارج الخدمة".. الكونغرس يستجوب وزير الدفاع الأمريكي
يخضع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لاستجواب في الكونغرس، بسبب قراره إبقاء الجراحة التي أجراها لعلاج سرطان البروستاتا، ومكوثه في المستشفى بعدها، سرًّا حتى عن الرئيس جو بايدن ونائبته في الوزارة.
واعتذر أوستن لبايدن عن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر، لكن مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية ستكون هي المرة الأولى التي يستجوبه فيها أعضاء المجلس مباشرة.
ونقلت وكالة رويترز عن ملاحظات مُعدة مسبقًا، أن مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة، سيخبر الوزير خلال الجلسة أنه "من غير المقبول بالمرة أن يستغرق الأمر أكثر من 3 أيام لإبلاغ الرئيس أن وزير الدفاع في المستشفى ولا يسيطر على البنتاغون".
ويضيف روجرز في الجلسة المقررة اليوم، أن "الحروب كانت مشتعلة في أوكرانيا وإسرائيل، وكانت سفننا تتعرَّض لإطلاق النار في البحر الأحمر، وكانت قواعدنا تستعد للهجوم في العراق وسوريا. لكن القائد الأعلى لم يكن يعلم أن وزير دفاعه خارج الخدمة".
وأضافت رويترز، أنه بدلًا من الكشف عن وضعه الصحي، اختار أوستن الحفاظ على سرية الجراحة الأولية التي أجراها بسبب سرطان البروستاتا في ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى دخوله المستشفى في وقت لاحق في يناير/كانون الثاني بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة التي أوصلته إلى وحدة العناية المركزة.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الدفاع، الاثنين الماضي، نتائج المراجعة الداخلية التي استمرت 30 يومًا وبرأت نفسها فعليًّا من ارتكاب أي مخالفات. وخلصت إلى أنه "لم يُظهر أيُّ شيءٍ تمَّ فحصه خلال هذه المراجعة أيَّ مؤشر على سوء النية أو محاولة للتعتيم".
ومن المتوقع أن ينتقد روجرز التقرير لإخفاقه في تقديم إجابات حقيقية حول من يعرف من تقاعس في أداء واجباته الأساسية وكيف ومتى.