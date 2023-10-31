رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة "ناجحة"

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض، اليوم الثلاثاء، بعد خمسة أشهر أمضوها في مدار المحطة الفضائية الصينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وهبط جينغ هايبنغ وتشو يانغتشو وغوي هايشاو في موقع الهبوط في دونغفنغ في الصين صباح اليوم الثلاثاء، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في).

وأظهرت اللقطات كبسولة عودتهم وهي تهبط بالمظلة في صحراء غوبي القاحلة، وتطلق سحابة من الغبار البرتقالي عند الاصطدام بالأرض.

وقد "أكد موظفو الإشراف الطبي والتأمين في الموقع أن رواد الفضاء.. في صحة جيدة"، بحسب التلفزيون الصيني، الذي أشار إلى أن "الرحلة المأهولة ضمن مهمة شنتشو-16 كانت ناجحة تمامًا".

وكان جينغ وتشو وغوي انتقلوا إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية في أواخر أيار/مايو، وظلوا في المدار لمدة 154 يومًا.

وأمضى رواد الفضاء الصينيون الوقت في إجراء تجارب علمية وساروا في الفضاء لمدة ثماني ساعات تقريبًا.

وقد حل محلهم طاقم جديد الأسبوع الماضي بعد أن انطلقت مهمة "شنتشو-17" من موقع الإطلاق جيوتشيوان في شمال غرب البلاد.

وسيجري تانغ هونغبو، وتانغ شنغجي، وجيانغ شينلين "اختبارات متعلقة بعلوم الفضاء والحمولة التطبيقية"، بحسب وكالة الفضاء للرحلات المأهولة في البلاد.

وسيقوم هؤلاء أيضًا بأعمال لإصلاح الأضرار الطفيفة التي لحقت بالمحطة بسبب الحطام الفضائي.

وسرّعت بكين خططها لتصبح قوة فضائية كبرى منذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة قبل عقد.

واستثمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم تريليونات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش للحاق بالولايات المتحدة وروسيا.

وتهدف الصين أيضًا إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة على سطح القمر في نهاية المطاف.