تغيير قواعد اللعبة.. علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

ابتكر علماء أمريكيون علاجا جديدا قد يساهم في "تغيير قواعد اللعبة"، للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية.

ووفقا لموقع "نيويورك بوست" الأمريكي، فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على استخدام هذا العلاج، الذي يستهدف الأعصاب القريبة من الكلى، للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عندما تفشل الأدوية في القيام بذلك.

وأوضح الدكتور سامين شارما، طبيب القلب التداخلي ومدير معهد "ماونت سيناي" للقلب والأوعية الدموية السريري في نيويورك: "خلال الإجراء الذي يستغرق ساعة واحدة، يقوم أطباء القلب بإدخال أنبوب رفيع في الشريان الكلوي، يرسل موجات صوتية تستهدف وتزيل الأعصاب الودية المفرطة التحفيز بالقرب من الكليتين، هذا يهدئ النشاط المفرط للأعصاب، مما يخفف من ضغط الدم إلى الدماغ".

وأضاف شارما: "هذا العلاج يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط دم المريض لمدة 5 سنوات على الأقل، وربما يمنع المشكلات الصحية المهددة للحياة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ونزيف الدماغ والفشل الكلوي".