شيكابالا يثير جدلًا بسبب عدم تواجده على منصة تتويج السوبر المصري

أثار محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، الجدل بعد غيابه عن التواجد في الممر الشرفي أو المنصة لتسلمه ميداليات المركز الثاني، عقب تتويج الأهلي بقلب كأس السوبر المصري، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه بفوزه 2-صفر على غريمه الزمالك، اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد.

واستضافت مدينة العين الإماراتية، مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس، والأهلي وصيف الكأس.

وشهدت مراسم التتويج غياب "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، ما أثار جدلًا بين المتابعين للاحتفالات التي تلت مباراة القمة في مدينة العين.

وكشفت عدسات الكاميرات أن "شيكابالا" تواجد مع مؤمن زكريا، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، بجوار منصة تسليم الميداليات.

كما توجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى "شيكابالا" ودار بين الثنائي حديث قصير عقب انتهاء مراسم التتويج.

وقال الإعلامي عمرو أديب عن تصرف شيكابالا، في برنامجه التلفزيوني: "لا يسعني غير أن أقول إن ما فعله شيكابالا لا ينفع، وأنت لاعب كبير ودولي ومحترم تأتي وقت تسليم الجوائز ولا تأخذ ميداليتك، أنتم نموذج للشباب الصغير، والشباب ينتظرك من أجل توقيع أو كلمة، ليه هزيمتنا وحشة ومرة، المباراة انتهت وتم عمل ممر شرفي وشكل محترم لمصر في الخارج، والجمهوران رائعان".

وأضاف: "كده غلط يا شيكابالا، ولا تنهي حياتك بهذا الشكل، ولا أعرف هل من أحد سيحاسبه على هذا الأمر في النادي أم لا، وكما قمنا بإدانة لاعبين قاموا بنفس الفعل فهذا الأمر أيضًا خطأ".