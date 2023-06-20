ثمنت دعم أحلام.. أمل عباس تنتقد تجاهل حياة الفهد وسعاد العبدالله

انتقدت الفنانة الكويتية أمل عباس الفنانتين حياة الفهد وسعاد العبدالله، لتجاهلها خلال فترة مرضها الأخيرة وعدم سؤالهما للاطمئنان عليها.

وأشادت في الوقت ذاته بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لمساعدتها في سفرها للهند وإجراء عمليتين جراحيتين خلال فترة علاجها.

وعاتبت الفنانة زملاءها الفنانين قائلة: "أعذرهم وما أعذرهم"، لافتة إلى أنها كانت تشاركهم الحياة وتفاصيلها وتلتقيهم أكثر مما تلتقي أفراد عائلتها، ورغم ذلك تجاهل العديد منهم السؤال عنها.

ووجهت خلال حديثها، رسالة للفنانتين حياة وسعاد قائلة: "أنا أختكم، أختكم مو محتاجة شي، لو ترفعون سماعة التلفون تسوى الدنيا كلها عندي، إن شاء الله، الله يهديكم وترفعون السماعة".