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"جيمس ويب" يحتفل بعامه الأولى بصورة مذهلة للفضاء
تُظهر صورة الذكرى السنوية الأولى من تلسكوب "جيمس ويب" تفاصيل مذهلة لنحو 50 نجمًا شابًّا في شرنقة من الغاز والغبار.
والتقطت الصورة على بعد 390 سنة ضوئية، وهي أقرب منطقة لتشكل النجوم إلى الأرض.
ونشرت وكالة "ناسا" الدولية للفضاء، الصورة التي التقطها التلسكوب التابع لها، ويعكس ولادة نجمية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.
والصورة من منطقة في الفضاء يطلق عليها "مجمع السحابة"، وهو أقرب منطقة لتشكّل النجوم من الأرض، وهي عبارة عن حضانة نجمية صغيرة نسبيًّا وهادئة.