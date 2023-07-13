"جيمس ويب" يحتفل بعامه الأولى بصورة مذهلة للفضاء

تُظهر صورة الذكرى السنوية الأولى من تلسكوب "جيمس ويب" تفاصيل مذهلة لنحو 50 نجمًا شابًّا في شرنقة من الغاز والغبار.

والتقطت الصورة على بعد 390 سنة ضوئية، وهي أقرب منطقة لتشكل النجوم إلى الأرض.