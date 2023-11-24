30 قتيلا في الدومينيكان جراء الأمطار

قتل 30 شخصا على الأقل جرّاء أمطار غزيرة شهدتها جمهورية الدومينيكان قبل أسبوع، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، الخميس.

وقال مركز عمليات الطوارئ: "بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المناطق الحضرية والريفية وانهيار الجسور، فَقدَ نحو ثلاثين شخصا حياتهم".