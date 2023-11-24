"التنهدات المتكررة" علامة على القلق الشديد

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في المملكة العربية السعودية، الدكتور خالد النمر، عن 7 علامات تدل على أنّ الشخص يعاني من أعراض القلق الشديد.

وأوضح الدكتور النمر عبر حسابه في منصة "إكس" أن هناك أعراضا عضوية تظهر على صاحبها، وتدل على معاناته من القلق.

وقال إن "التنهدات المتكررة" التي يطلقها الإنسان، والتي تأتي غالبا على هيئة ضيق في التنفس المتكرر، تعد إحداها.

وأضاف أن هناك أعراضا أخرى تكون نتيجة القلق مثل خفقان القلب، والإحساس بجفاف الحلق، ونغزات الصدر، وتنميل الأطراف وبرودتها، والتبول المتكرر، وكذلك آلام القولون.