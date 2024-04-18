"قرية فئران" تنقذ رجلا من مرض الاكتئاب (صور)

قال رجل أنشأ قرية فئران رائعة في حديقته الخلفية، إنّ هذا كان ضروريا لـ"إيقاظه من جديد أثناء معاناته من الاكتئاب".

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، اكتشف سايمون ديل، 50 عامًا، فأرًا بريًا في حديقته الخلفية في جنوب يوركشاير البريطانية في عام 2018، وكان مصدر إلهام لبناء منزل له وتصويره.