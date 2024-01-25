"المعددة".. كيف استخدمت المصريات قديما البكاء مصدرا للدخل؟‎ (صور)

استخدمت المصريات في العصر القديم البكاء مصدرا لجلب الرزق، حيث نشأت منذ القدم مهنة "المعددة" أو "الندابة" والتي تعني اصطلاحا "امرأة تحترف البكاءَ على الميِّت وتعدِّد محاسنَه"، وظلت موجودة حتى وقت قريب في مصر والجزيرة العربية، وبعض الدول الإفريقية مثل غانا.

و"المعددة" هي سيدة حباها الله بالصوت الجهوري، وبقدرتها على البكاء كلما أرادت ذلك، حيث كان يستعان بها في الجنازات من أجل حث الحضور على البكاء، فتظهر تلك السيدة بثيابها السوداء الرثة، وتفترش التراب أمام منزل المتوفى وتبدأ في النحيب ولطم الوجه وشق الثياب أحيانا، وتعدد الصفات الحميدة للميت الذي ربما لم تلتق به مطلقا، كل ذلك من أجل مبلغ من المال تتقاضاه من أسرة المتوفى.

ولعلّ السؤال عما يجنيه الميت أو ذويه من خدمات هذه "المعددة"، ليدفعوا المال لها، مشروعا. لكن الإجابة الأدق هي التزاما بعادات وتقاليد نشأوا عليها، ولا يجوز مخالفتها في عرفهم.