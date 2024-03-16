قيلولة جماعية وسط شارع مزدحم في مكسيكو لـ"تشجيع الراحة"

شارك نحو 200 شخص في قيلولة جماعية نُظِّمَت، الجمعة، وسط الطريق، في أحد أكثر شوارع مكسيكو ازدحاماً وضجيجاً، بمناسبة اليوم العالمي للنوم.

ووفق وكالة "فرانس برس"، استلقى المشاركون على حصائر اصطناعية، واسندوا رؤوسهم إلى وسادات وغطوا عيونهم بأقنعة، قاطعين الطريق لبعض الوقت، ومعها الإيقاع المحموم لوسط العاصمة المكسيكية، في "تظاهرة سلمية من أجل الحق في النوم"، بحسب المنظمين.

وأوضحت الطبيبة غوادالوبي تيران، من مركز النوم وعلم الأعصاب الذي نظّم هذا التحرك مع الحكومة المكسيكية، لوكالة فرانس برس، أن جَعلَ النوم "حدثاً يلفت الانتباه، يمكن أن يساعد في إطلاق سياسات عامة جديدة" تهدف إلى تشجيع الراحة.

وأضافت: "لدينا ساعات عمل طويلة، ولكن ليست في الشركات أمكنة مخصصة للقيلولة".

وأتاحت جلسة تأمل موجهة لبعض المشاركين الغوص في نوم عميق، تجلّى من خلال الشخير العالي، بينما اكتفى آخرون بالاسترخاء لبعض الوقت.

وتنوع المشاركون في القيلولة الجماعية؛ إذ كان بينهم متقاعدون، وأم رفقة ابنتها الصغيرة، فيما انضم إليهم عدد من المارّة.

ولاحظت أليكسيا غونزاليس، وهي معالجة نفسية تبلغ 24 عاماً، من ولاية موريلوس (وسط المكسيك)، أن "النوم والراحة جيدان جداً لتعزيز الانتباه".