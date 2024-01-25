السعودية تكشف عن خطة للتحول إلى مُصنّع ومُصدّر عالمي للأدوية واللقاحات

كشفت السعودية، اليوم الخميس، عن خطة إستراتيجية لتحويل المملكة إلى مُصنّع ومُصدّر عالمي للأدوية واللقاحات وتحقيق اكتفاء ذاتي بدءًا من مرحلة زراعات النباتات التي تشكل المواد الأولية لتلك الصناعة.

وتحمل الخطة الجديدة عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية"، وتركز على 4 توجهات إستراتيجية، هي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها.

كما تركز الخطة على "الجينوم" بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.

وتعمل الإستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الإستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.