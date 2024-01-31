بفضل الذكاء الاصطناعي.. بولندا تخطو لتصبح أحد أغنى بلدان العالم

أفاد تقرير نشرته "يورو نيوز"، بأن أصحاب المشاريع البولنديين يقودون ثورة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت العالم خلال العام الماضي؛ بهدف جعل بولندا إحدى أغنى 10 بلدان في العالم بحلول عام 2050، كما ذكر التقرير.

تتمتع بولندا، بقاعدة هندسية استثنائية بإمكانها الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي لتصبح واحدة من أغنى عشرة بلدان في العالم، بحلول منتصف هذا القرن.

من هنا قاد منظمو المشاريع البولنديون، مثل كاميلا ستاريجا، وماريك سيغان، وكارل كوراش، ثورة أنظمة الذكاء الإصطناعي تدريجيا، حيث طوروا منتجات تربط التكنولوجيا بعلوم الحياة على جوجل إكس، وفلو هيلث، لتصبح منتجاتهم أكثر شعبية. كما ركزوا على علاجات الخصوبة من خلال شركتهم "ريتا الصحية".

أما ماريك سيغان، وهو أستاذ في معهد علوم الحاسوب في جامعة وارسو، فقد بدأ تشغيل الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات ضمن مشروع يسمى "نوماجيك"، المشروع الذي يزيد من الإنتاجية في قطاع التجزئة. إلى جانب كارول كوراش، المؤسس المشارك لقسم بحوث الدماغ في جوجل في زيوريخ الذي يعمل على تطوير شبكات عميقة لأكثر من 14 عاما.

وفي العام الماضي، أدت انتخابات وطنية حاسمة إلى أن تجد بولندا نفسها في مفترق طرق. وكما هو الحال مع كل بداية جديدة، فإن الوقت مناسب لاستكشاف نهج جديدة يكمن في وضخ الخبرة التي جمعها المهندسون البولنديون حول العالم في خطة وطنية للتنمية الاقتصادية.