رشيد عساف ينضم للمسلسل السعودي "غالية"

انضم الفنان السوري رشيد عساف إلى طاقم عمل المسلسل السعودي "غالية"، الذي يجري تحضيره، استعدادا لتصويره في السعودية.

ووفق موقع "بوسطة" الفني، فمن المقرر أن يجسد الفنان السوري شخصية "أبو جاسر"، في العمل الذي يروي قصة "غالية البقمية" زوجة أمير الدولة السعودية الأولى على مدينة تربة البقوم، الشيخ حمد بن عبدالله بن محيي، والتي اشتهرت بقوتها حتى لُقبت بـ"المرأة الحديدية" بعد مواجهتها للقوات التي أرسلها "محمد علي باشا" للجزيرة العربية أوائل القرن التاسع عشر.

ويشارك إلى جانب الفنان رشيد عساف، الفنانون: عبدالمحسن النمر، وإلهام علي، وسلوم حداد، وبيير داغر، وتيسير إدريس.