30 عامًا سجنًا لمعلم هتك عرض تلميذات في المغرب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في المغرب بإدانة أستاذ للغة الفرنسية، بعد اتهامه في قضية "هتك عرض" تلميذات، في واقعة أحدثت ضجة كبيرة بين مواطنين.

وحكمت غرفة الجنايات على المدرّس بـ30 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم (20,000 دولار).

كما برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني في القضية، عن تهمة إدارة "وكر للدعارة"، وهي الشقة التي اختارها الأستاذ المتهم لممارسة نزواته مع التلميذات

وواجهت المحكمة الأستاذ بالمحادثات الإلكترونية التي كانت تجمعه مع التلميذات القاصرات ضحايا الاعتداء الجنسي.

وأكدت المحامية مريم مستقام، عن الضحايا، خلال الجلسة الأخيرة، أن ما قام به الأستاذ المعني انتهاك للإنسانية، وضرب للقيم الوطنية.

والتمست المحامية ذاتها، في مرافعتها، إدانة الأستاذ المتهم بأقسى العقوبات، ليكون مثالا لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على التلميذات القاصرات.

كما شدد المحامي محمد طيب عمر، دفاع جمعية “ماتقيش ولدي” التي انتصبت كمطالب بالحق المدني، على أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس.

وأوضح المحامي طيب عمر أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم “أمر فظيع يصعب مناقشته أمام المحكمة”.