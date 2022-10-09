مبابي يوجه انتقادا لمدربه غالتييه بسبب مركزه في باريس سان جيرمان

يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بطلها كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع مدربه كريستوف غالتييه، بعد نشره رسالة غير مباشرة عبر حسابه على "إنستغرام" ثم قام بحذفها، بعد تعادل الفريق سلبيا أمام ريمس، مساء أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي صورة له عبر خاصة الاستوري في حسابه على تطبيق "إنستغرام" وكتب عليها "تعادل سلبي، المباراة المقبلة الثلاثاء"، مع وضع هاشتاغ "Pivotgang#"، وهي العباراة التي كان استخدمها البعض لدعم النجم الفرنسي في المطالبة بشعوره بالحرية أكثر مع باريس، والتي تعني "اللاعب المحور".

مبابي قد تحدث سابقا وألمح إلى تفضيله اللعب في المنتخب الفرنسي؛ لأنه يشعر بالراحة، وتحدث البعض عن حبه للمشاركة بجوار مهاجم مثل أوليفييه جيرو، واستغلاله للتحرك بحرية.

وانتشر هاشتاغ Pivotgang# في فرنسا مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي لتأييد النجم الشاب بخصوص مركزه، في أعقاب تلميحاته بالراحة مع المنتخب عن ناديه بسبب مركزه كجناح ووجود رأس حربة صريح.