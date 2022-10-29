هدف أشرف بن شرقي الأول مع نادي الجزيرة (فيديو)
أحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف الجزيرة الأول في شباك الوصل، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.
هذا الهدف يُعد هو الأول للاعب المغربي عقب انتقاله إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، بعد فترة من تلقيه بعض الانتقادات من جماهير الفريق الإماراتي بسبب ابتعاده عن التسجيل.
بن شرقي استلم الكرة ثم راوغ من الجهة اليُسرى وسدد بقوة في الدقيقة 21، لتسكن الكرة الشباك ليُعلن اللاعب المغربي عن تسجيل هدفه الأول مع الجزيرة الإماراتي عقب رحيله عن الزمالك.
ويسعى الجزيرة إلى تصحيح المسار، بعد أن غاب عن تحقيق الفوز في الجولات الأربع السابقة بالتعادل في الجولتين الرابعة والخامسة، وخسارته أمام شباب الأهلي وعجمان في الجولتين الماضيتين السادسة والسابعة، على الرغم من تحقيقه 3 انتصارات متتالية في بداية المنافسة التي كان يحتل صدارتها مع الشارقة، لكنه تراجع إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.
ويستهدف الجزيرة اليوم على العودة من جديد للانتصارات، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منافسه الذي تعثر في الجولة الأخيرة بالتعادل إمام اتحاد كلباء 2-2 ما أفقده صدارة المنافسة ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة .