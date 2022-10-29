هدف أشرف بن شرقي الأول مع نادي الجزيرة (فيديو)

أحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف الجزيرة الأول في شباك الوصل، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

هذا الهدف يُعد هو الأول للاعب المغربي عقب انتقاله إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، بعد فترة من تلقيه بعض الانتقادات من جماهير الفريق الإماراتي بسبب ابتعاده عن التسجيل.

بن شرقي استلم الكرة ثم راوغ من الجهة اليُسرى وسدد بقوة في الدقيقة 21، لتسكن الكرة الشباك ليُعلن اللاعب المغربي عن تسجيل هدفه الأول مع الجزيرة الإماراتي عقب رحيله عن الزمالك.