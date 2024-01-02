محمد فؤاد: "أنا لست صديقا لمحمد هنيدي"

كشف الفنان المصري محمد فؤاد حقيقة الصداقة التي تجمعه بمواطنه الفنان محمد هنيدي، خاصة بعد أن قاما بدور صديقين في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997.

وقال، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، إنه كان يدخل بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي" إلى السينما، وكان الناس يحملونه بينما محمد هنيدي يمشي خلفه، وكان يقول للناس أن "يحملوا هنيدي لأنه سيصبح نجما، ولن يتمكنوا من السلام عليه مجددا".

وأكد الفنان المصري أنه "لا توجد أي خلافات بينه وبين هنيدي"، معلقا: "كان يشرفني إنه يكون صديقي، لكنْ أصدقاؤه غير أصدقائي، ولم يكن بيني وبينه أي غضب، ولم يسبق لنا أن التقينا في مكان ما".

ولفت إلى أنه "لم يلتق مع محمد هنيدي إلا في الفيلم"، مبينا أن "تمثيلهما دور الصداقة في الفيلم لا يعني أنهما صديقان في الواقع": "ليه نبقى أنا وهو أصدقاء، أنا مش هكون صاحبه بالعافية أو غصب عنه".