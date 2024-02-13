تعرف على أفضل 5 أدوات وتقنيات لكشف التزييف العميق

في العصر الرقمي، ظهرت التزييفات العميقة باعتبارها تهديدًا كبيرًا لأصالة المحتوى عبر الإنترنت. ويمكن لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أن تحاكي الأشخاص الحقيقيين بشكل مقنع؛ ما يزيد من صعوبة التمييز بين الحقيقة والخيال لدرجة أنه يمكنها تعطيل كل شيء بدءًا من العلاقات الشخصية وحتى الانتخابات السياسية. إلا أنه ولحسن الحظ، مع تقدم التكنولوجيا الكامنة وراء التزييف العميق، تطورت أيضًا الأدوات والتقنيات المصممة لاكتشافها. لذلك سنستعرض في ما يلي أفضل خمس أدوات وتقنيات للكشف عن التزييف العميق المتاحة اليوم.

Sentinel: هي منصة حماية رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد الحكومات والوكالات الأمنية والمؤسسات على إيقاف تهديد التزييف العميق. ويتم استخدام تقنية "Sentinel" من قبل المنظمات الرائدة في أوروبا. ويعمل النظام من خلال السماح للمستخدمين بتحميل الوسائط الرقمية على موقع الويب الخاص، ليتم بعد ذلك تحليلها تلقائيًا بحثًا عن تزوير الذكاء الاصطناعي. ويحدد النظام ما إذا كانت الوسائط مزيفة أم لا، ويقدم تصورًا للتلاعب.

كذلك، يقدم تقريرًا تفصيليًا عن النتائج التي توصل إليها، بما في ذلك تصور لمناطق الصورة والفيديوهات التي تم تغييرها؛ ما يتيح للمستخدمين معرفة أين وكيف تم التلاعب بالوسائط بالضبط.