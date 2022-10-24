الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النفط ضد الشرطة في الدوري العراقي
تقام، اليوم الاثنين، 4 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الرابعة من عمر الدوري العراقي، تبدأ بلقاء الزوراء ومضيفه الديوانية، كما يلعب نفط الوسط ضد دهوك.
ويلتقي النفط ضيفه الشرطة في أقوى مواجهات الجولة، ثم يلعب الكهرباء ضد القوة الجوية، مساء اليوم الاثنين، في ختام مواجهات اليوم الأول للجولة التي تستكمل، غدًا الثلاثاء.
وتسلط "إرم نيوز" في التقرير الآتي الضوء على أبرز مواجهات النفط ضد الشرطة في الدوري العراقي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت العراق على ملعب "المدينة" الدولي.
وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، ويدير اللقاء الحكم علي صباح.
ترتيب الفريقين
يحتل النفط المركز الثامن عشر من أصل 20 فريقًا، ولم يحقق أي انتصار بل تلقى 3 هزائم بلا نقاط.. وسجل النفط هدفًا واستقبل 4 أهداف.
ويحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 7 نقاط بواقع فوزين وتعادل دون هزيمة.
وسجل الشرطة حامل اللقب 4 أهداف مقابل استقبال هدفين.
أسلحة النفط
يسعى النفط لتحقيق الفوز الأول على ملعبه وحصد النقاط الثلاث أمام الشرطة حامل اللقب.
وقال حسن أحمد، المدير الفني لفريق النفط، في تصريحات تلفزيونية، إن فريقه يعاني ضغوطًا كبيرة، نافيًا ما يردده البعض عن لجوئه للسحر لتخطي عقبة النتائج السلبية أخيرًا.
ويعتمد النفط على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عباس وأمامه الرباعي أحمد عبد المجيد وأحمد عبد الرضا وعدي شهاب وليث تحسين في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمود خليل وكرار رزاق وعلي رحيم وسبيري أرنو مع ثنائي الهجوم دينيس أكاري وأكلتي غناما.
أوراق الشرطة
يتطلع الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان لتحقيق الفوز على حساب النفط خارج دياره خاصة في ظل صراع المنافسة المشتعل.
وحصل الطلبة والقوة الجوية على العلامة الكاملة في أول جولتين ويلاحقهما فريق الشرطة.
ويعتمد الشرطة على تشكيلة تضم أحمد باسل حارس المرمى وأمامه الرباعي مناف يونس وكرار عامر وعامر صباح وأحمد يحيى في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إدريسا نيانغ ومحمد مظهر وعلاء عبد الزهرة وعلي حصني ومحمود المواس مع المهاجم مارديك مارديكيان.
وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الشرطة في مهمة صعبة من أجل تحقيق الفوز على حساب النفط في عقر داره.
وأوضح أن الشرطة يملك عناصر صاحبة خبرات أكبر بجانب أن الروح المعنوية حاليًّا في صفوف الشرطة على حساب النفط الذي لم يعرف طعم الفوز، ولكن المواجهة في النهاية ستكون صعبة.
وأشار إلى أن النفط يخوض مواجهة قوية ويبحث عن حصد الانتصار الأول وبالتالي لديه الدوافع للفوز على الشرطة في مباراة اليوم.