الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النفط ضد الشرطة في الدوري العراقي

تقام، اليوم الاثنين، 4 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الرابعة من عمر الدوري العراقي، تبدأ بلقاء الزوراء ومضيفه الديوانية، كما يلعب نفط الوسط ضد دهوك.

ويلتقي النفط ضيفه الشرطة في أقوى مواجهات الجولة، ثم يلعب الكهرباء ضد القوة الجوية، مساء اليوم الاثنين، في ختام مواجهات اليوم الأول للجولة التي تستكمل، غدًا الثلاثاء.

وتسلط "إرم نيوز" في التقرير الآتي الضوء على أبرز مواجهات النفط ضد الشرطة في الدوري العراقي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت العراق على ملعب "المدينة" الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، ويدير اللقاء الحكم علي صباح.