رد فعل الأمير فيصل بن تركي بعد هدف النصر الثاني في مرمى العدالة (فيديو)

ظهر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي السابق، سعيدا بالهدف الثاني الذي أحرزه "العالمي" في شباك العدالة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وتقدم النصر على العدالة بهدف أول سجله أيمن يحيى سالم في الدقيقة 23، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليقوم الأمير فيصل بن تركي من مقعده ويصفق بشدة للاعب.