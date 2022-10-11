رد فعل الأمير فيصل بن تركي بعد هدف النصر الثاني في مرمى العدالة (فيديو)
ويتواجد النصر في المركز السادس برصيد 13 نقطة.
ظهر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي السابق، سعيدا بالهدف الثاني الذي أحرزه "العالمي" في شباك العدالة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وتقدم النصر على العدالة بهدف أول سجله أيمن يحيى سالم في الدقيقة 23، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليقوم الأمير فيصل بن تركي من مقعده ويصفق بشدة للاعب.
وتواجد الأمير فيصل بن تركي في المنصة الرئيسية في ملعب "مرسول بارك" لدعم الفريق بجانب مسلي آل معمر، رئيس النصر الحالي.
وكان النصر قد فاز بثلاثية دون رد أمام أبها في الجولة الماضية بينما العدالة فاز هو الآخر (2-1) أمام الفيحاء.
ويتواجد النصر في المركز السادس برصيد 13 نقطة ويحتاج إلى الفوز ليحقق النقطة 16 في وصافة جدول الترتيب بينما العدالة يمتلك 4 نقاط في المركز الثاني عشر.