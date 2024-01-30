مشهورة "تيك توك" تتفاخر بارتكابها "جريمة قتل مزدوجة" (صور)

تفاخرت مشهورة التيك توك، ماهيك بخاري، في محكمة بريطانية، بجريمتها، التي أدت إلى مقتل شابين، بالاشتراك مع والدتها.

وفي مواجهة مع الشرطة حول واقعتي القتل، تباهت "بخاري"، التي تم وصفها بأنها "قاتلة بدم بارد"، بشهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتُهمت ماهيك بخاري، البالغة 24 عامًا، ووالدتها أنسرين، البالغة 46 عامًا، بتجنيد عصابة لقتل محمد إعجازالدين وساقب حسين، وكلّ منهما يبلغ من العمر 21 عامًا.