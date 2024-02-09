بلغت 111 عاما.. تركية نجت من الزلزال وقهرت المرض (صور)

احتفلت المعمرة التركية خديجة دوزر (111 عامًا)، بتعافيها من مرض الالتهاب الرئوي، محاطة بأطباء وممرضين أشرفوا على علاجها في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

وتعيش المعمرة دوزر في مدينة غازي عنتاب، وسبق أن استطاعت النجاة من الزلزال الذي شهدته مناطق جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط 2023، كما تمكنت في سنوات سابقة من التغلب على العديد من الأمراض، بينها نزيف في الدماغ وكسر في الورك.

ولدت الجدّة خديجة في 1 يوليو/ تموز 1913 بمنطقة "ياوزايلي" في عنتاب، ولديها اليوم 8 أبناء و36 حفيدًا، وقد أصيبت بنزيف في الدماغ، عندما كانت تبلغ 91 عامًا من العمر.

بعد إصابتها بنزيف الدماغ، جرى نقلها إلى أحد مستشفيات ولاية غازي عنتاب، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها في العناية المركزة، قبل أن تتماثل للشفاء.