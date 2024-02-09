بلغت 111 عاما.. تركية نجت من الزلزال وقهرت المرض (صور)
احتفلت المعمرة التركية خديجة دوزر (111 عامًا)، بتعافيها من مرض الالتهاب الرئوي، محاطة بأطباء وممرضين أشرفوا على علاجها في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.
وتعيش المعمرة دوزر في مدينة غازي عنتاب، وسبق أن استطاعت النجاة من الزلزال الذي شهدته مناطق جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط 2023، كما تمكنت في سنوات سابقة من التغلب على العديد من الأمراض، بينها نزيف في الدماغ وكسر في الورك.
ولدت الجدّة خديجة في 1 يوليو/ تموز 1913 بمنطقة "ياوزايلي" في عنتاب، ولديها اليوم 8 أبناء و36 حفيدًا، وقد أصيبت بنزيف في الدماغ، عندما كانت تبلغ 91 عامًا من العمر.
بعد إصابتها بنزيف الدماغ، جرى نقلها إلى أحد مستشفيات ولاية غازي عنتاب، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها في العناية المركزة، قبل أن تتماثل للشفاء.
كما استعادت الجدّة خديجة عافيتها، بعد تعرضها لكسر في عظمة الورك عقب سقوطها على الأرض أثناء تركيبها الستائر في المنزل، وكان عمرها وقتئذٍ 105 أعوام.
وخلال الزلزال، الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، انهار المنزل الذي كانت تتواجد فيه الجدة خديجة، في منطقة "بسني" بولاية أديامان (جنوب).
وتمكنت جهود البحث والإنقاذ من الوصول إلى الجدة خديجة، وإخراجها من تحت الأنقاض بعد حوالي 5 ساعات من انهيار المنزل، لتعود إلى أبنائها وأحبائها بعد تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة بمدينة أديامان.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني 2024، تعرضت الجدة خديجة لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى مستشفى "ميديكال بوينت غازي عنتاب"، حيث تبين إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي.
وبعد نقلها من وحدة العناية المركزة واستقرار حالتها الصحية، قدمت إدارة المستشفى والأطباء والممرضات للجدة خديجة قالب حلوى مكتوبا عليه "111 عامًا من الصحة والسعادة"، في إشارة إلى عمرها.