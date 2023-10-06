دُور العرض الأمريكية تتطلع لعودة قوية مع فيلم تايلور سويفت

عجَّت الملاعب بالحضور خلال الجولة الموسيقية للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، التي حولت أنظار الفتيات المراهقات صوب مباريات كرة القدم من أجل رؤيتها وهي تُحييهن من المدرجات.

وتستعد "سويفت" لدعم قطاع آخر في الاقتصاد الأمريكي، وهو شباك التذاكر في دُور العرض السينمائي الذي لا يزال يحاول التعافي من الجائحة وإضرابات هوليوود.

وسيبدأ عرض فيلم "تايلور سويفت: جولة العصور" في دور السينما، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيكون اختبارًا حول ما إذا كان هذا "المحتوى البديل" من الأفلام الغنائية يمكن أن يجلب الجماهير إلى دور السينما.

وقال محللون لشباك التذاكر ومديرون تنفيذيون للأستوديوهات إنه من المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات بقيمة 120 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مما سيشكل دفعة قوية لمبيعات التذاكر في سلاسل دور العرض.

وأعاقت الاضطرابات العمالية انتعاش قطاع السينما، وأوقفت الزخم الذي حققته أفلام الصيف الناجحة مثل: (سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس) و(باربي) و(أوبنهايمر)، قبل موسم العطلات.