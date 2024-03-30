توم كروز ينفصل عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية

تداولت وسائل إعلام عالمية أنباء عن انفصال نجم هوليوود توم كروز عن عارضة الأزياء الروسية إلسينا خيروفا.

ونقلت صحيفة US Weekly عن مصدر أن توم كروز قطع علاقته بعارضة الأزياء خيروفا، بسبب عدم التوافق بين شخصيتيهما.

ورغم عدم إعلان كروز عن علاقته العاطفية رسميا، لكن مع ذلك تم تداول أنباء عن انفصالهما.

وقال المصدر: "لقد أدركا للتو أنهما شخصيتان غير متوافقتين. لقد كانت لديهما أفكار مختلفة حول العلاقة".

وبحسب المعلومات، فإن العاشقين السابقين ظلا على وفاق، وتجمعهما الآن علاقة صداقة.

وسبق أن أفادت صحيفة Page Six، أن توم كروز التقى بعارضة الأزياء السابقة وابنة نائبة مجلس الدوما، إلسينا خيروفا، خلال حفل شاي في منزله في لندن، حيث كان ينظم كل أسبوع مثل هذه الأمسيات.