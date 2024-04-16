الكويت.. تزوج من عربية فحصلت على نصف البيت لتتزوج قريبها فيه

روى رجل كويتي قصة زواجه من سيدة من جنسية عربية في أحد البرامج المحلية في البلاد، وكيف انتهى الأمر به إلى العيش معها، هي وزوجها الجديد.

وقال الرجل، الذي تم تزييف صوته وإخفاء هويته، إنه بعد زواجه من المرأة وحصولها على الجنسية الكويتية، بموجب القانون الكويتي الذي يتيح حصول الزوجات غير الكويتيات على جنسية الزوج، قامت بطلب الطلاق، وبالتالي حصولها على نصف منزله، بموجب القانوني الكويتي كذلك الذي يتيح تمليكها نصفه بعد اعتبارها من الجنسية الكويتية.

وأضاف أنها بعد أن حصلت على الطلاق وملكية نصف المنزل، تزوجت من ابن خالتها ثم استقدمته ليعيشا معا في منزله، الذي أصبح يشاركهما إياه.

بدورها، روت السيدة المطلقة، التي تم تزييف صوتها كذلك وإخفاء هويتها، الحكاية من جانبها، مبينة أن الحياة في الأصل لم تكن مستقرة مع زوجها الكويتي؛ ما دفعها لطلب الطلاق كحق شرعي لها، ثم متابعة حياتها بعد ذلك كحق لها كذلك.