موعد مباراة السعودية ضد هندوراس
يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية جديدة، مساء اليوم الأحد، أمام منافسه هندوراس استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.
وتستضيف قطر نهائيات المونديال في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين لأول مرة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ويخوض المنتخب السعودي منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال ويفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي بولندا يوم 26 من نفس الشهر ويلعب في الجولة الثالثة والأخيرة ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي السعودية ضد هندوراس الودية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في ختام المعسكر المقام في الإمارات.
ولم تتضح الرؤية بعد بشأن إذاعة المباراة تلفزيونياً من جانب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي رفض نقل اللقاءين السابقين ضد مقدونيا وألبانيا تلفزيونياً.
نتائج الوديات
يخوض المنتخب السعودي مباراته الودية السابعة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم منذ ضمانه التأهل بشكل رسمي إلى المونديال.
وافتتح الأخضر السعودي مسلسل تجاربه الودية في شهر يونيو الماضي بالخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 0-1 ثم الخسارة أمام فنزويلا بنفس النتيجة.
وفي معسكر شهر سبتمبر الماضي، تعادل المنتخب السعودي مع الإكوادور دون أهداف في إسبانيا، كما تعادل بنفس النتيجة مع المنتخب الأمريكي.
وخاض المنتخب السعودي وديتين خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري في الإمارات فاز خلاله على مقدونيا بنتيجة 1-0 وتعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي 3 وديات أخيرة في شهر نوفمبر المقبل قبل المونديال مباشرة أيام 6 و10 و16 أمام آيسلندا وبنما وكرواتيا.
خطة رينارد
استقر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على خطة استغلال ودية هندوراس واستكمال مسلسل التقارب البدني بين لاعبي المنتخب السعودي.
وقرر رينارد خوض مباراة هندوراس بتشكيلة تضم 11 لاعباً فقط يعتمد عليهم، بينما أعلن المدرب الفرنسي خوض لقاء ودي ضد المنتخب الأولمبي السعودي للاعبين الذين لا يشاركون في ودية الهندوراس.
ويغيب عن اللقاء سلمان الفرج لاعب خط الوسط لتعرضه لوعكة صحية، بينما عاد الظهير ياسر الشهراني إلى التدريبات.
ويواصل الثنائي ناصر الدوسري وسلطان الغنام العلاج التأهيلي للتخلص من الإصابة.
أوراق هندوراس
يقود منتخب هندوراس المدير الفني الأرجنتيني دييغو فاسكيز، وخاض منتخب هندوراس مباراة ودية ضد قطر انتهت بفوز قطر يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 1-0 في إسبانيا.
واستدعى منتخب هندوراس لاعبيه المحليين لخوض وديتي قطر والسعودية وأبرزهم الحارس لويس لوبيز والمدافع مارسيلو بيريرا ودانييل مالدونادو وآلانز فارغاس.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن فكرة المدرب رينارد من معسكر أكتوبر رائعة وهي التقارب بين لاعبي المنتخب السعودي بدنياً بغض النظر عن النتائج.
وأكد أن رينارد لا ينظر إلا للجانب البدني والجاهزية التامة قبل خوض معسكر نوفمبر المقبل، موضحاً أن المنتخب السعودي بحاجة لعلاج بعض الأمور البدنية والتكتيكية خاصة في ظل صعوبة منافسات المجموعة.