موعد مباراة السعودية ضد هندوراس

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية جديدة، مساء اليوم الأحد، أمام منافسه هندوراس استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر نهائيات المونديال في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين لأول مرة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال ويفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي بولندا يوم 26 من نفس الشهر ويلعب في الجولة الثالثة والأخيرة ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي السعودية ضد هندوراس الودية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في ختام المعسكر المقام في الإمارات.

ولم تتضح الرؤية بعد بشأن إذاعة المباراة تلفزيونياً من جانب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي رفض نقل اللقاءين السابقين ضد مقدونيا وألبانيا تلفزيونياً.