مشروب "السافشا" يحقق شهرة متزايدة في السعودية (فيديو)

يحقق مشروب جديد تم ابتكاره في السعودية، مزيدًا من الشهرة بعد أن نجحت سيدة سعودية في ابتكاره عن طريق تجفيف وطحن سعف النخل المتوفر بكثرة في المملكة، وقد وصل حديثًا إلى المتاجر الإلكترونية.

ويحمل المشروب الجديد الذي توصلت إليه مريم الزيد في المنطقة الشرقية، اسم "سافشا"، وهو عبارة عن بودرة سعف النخل الخالية من الكافيين، بحيث يتم حلها في ماء ساخن أو بارد أو إضافة الحليب إليها، بجانب استخدامات غذائية أخرى للبودرة.

وأصبحت الزيد وفريقها من مشاهير المملكة في الأيام القليلة الماضية بعد الكشف عن المشروب الجديد، بينما تسابقت وسائل الإعلام المحلية للقائها والتعريف بالمنتج الجديد في محافظة الإحساء، التي تضم إحدى أكبر واحات النخيل في العالم.