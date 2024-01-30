مشروب "السافشا" يحقق شهرة متزايدة في السعودية (فيديو)
يحقق مشروب جديد تم ابتكاره في السعودية، مزيدًا من الشهرة بعد أن نجحت سيدة سعودية في ابتكاره عن طريق تجفيف وطحن سعف النخل المتوفر بكثرة في المملكة، وقد وصل حديثًا إلى المتاجر الإلكترونية.
ويحمل المشروب الجديد الذي توصلت إليه مريم الزيد في المنطقة الشرقية، اسم "سافشا"، وهو عبارة عن بودرة سعف النخل الخالية من الكافيين، بحيث يتم حلها في ماء ساخن أو بارد أو إضافة الحليب إليها، بجانب استخدامات غذائية أخرى للبودرة.
وأصبحت الزيد وفريقها من مشاهير المملكة في الأيام القليلة الماضية بعد الكشف عن المشروب الجديد، بينما تسابقت وسائل الإعلام المحلية للقائها والتعريف بالمنتج الجديد في محافظة الإحساء، التي تضم إحدى أكبر واحات النخيل في العالم.
وتقول الزيد في إجابة عن سؤال الكثيرين حول المشروب الجديد، إن بودرة سعف النخل التي أعدتها، تعد بديلاً لمشروب الشاي الأخضر الياباني (الماتشا)، بجانب استخدامات أخرى للبودرة في المخبوزات والحلويات والمأكولات سواء المالحة أو الحلوة، مثل الكوكيز.
وأضافت أن فكرة المشروب بدأت بمحادثة هاتفية "تمت بيني وبين سعود القصيبي، إذ كان يسألني خلالها: ماذا أفعل بسعف النخيل؟ ومن هنا طرأت هذه الفكرة في بالي وقمت بتصميم وتخطيط المنتج من الصفر بمساعدة هذه العائلة الكريمة".
وأوضحت عبر حسابها في "إكس" (تويتر سابقًا) "سهرت الليالي وعملت بجهد حتى خرج هذا المنتج لأرض الواقع، وذلك طبعًا بمساعدة سعود القصيبي وزوجته الكريمة التي لطالما شكرت لهما ثقتهما واستثمارهما في هذا المشروع".
وأشارت إلى أن فوائد سعف النخيل كبيرة لاحتوائه على مضادات أكسدة كثيرة ونسبة عالية من فيتامين سي، ويساعد على حماية الجسم من الأمراض، وتعزيز الجهاز المناعي، وتحسين الهضم، وخفض الكوليسترول، وزيادة الطاقة.
وقال سعود القصيبي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إنه استعان بدراسات علمية ومختصين من أساتذة جامعات للتأكد من مطابقة بودرة سعف النخل التي ينتجونها لجميع المواصفات.
وأضاف القصيبي، وهو مبتكر لعدد من منتجات التمور الداخلة في الصناعات التحويلية، ويشغل منصب رئيس جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية، إن السافشا منتج سعودي 100%، ولم يسبقنا إليه أحد.
ويتوفر المنتج الجديد حاليًّا في بعض المتاجر في محافظة الأحساء، كما يجري العمل على تسويقه في باقي مناطق المملكة، فيما يبلغ سعر العبوة منه في أحد المتاجر 55 ريالًا.