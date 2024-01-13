"الشباب" يستغرقون سنوات أكثر للحصول على متوسط راتب آبائهم

أظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "BBVA-Ivie"، أن الرواتب وأسعار المساكن تعرقل تحرر شباب اليوم، الذين يتمكنون من الحصول على متوسط راتب آبائهم في سن الـ 34، أي بمعدل سبع سنوات أكثر عن جيل آبائهم، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وتمكن جيل مواليد عام 1955 من الحصول على راتب متوسط عندما بلغ 27 عاما، في حين أن جيل عام 1985 لم يفعل ذلك حتى بلغ 34 عاما.

وبحسب الدراسة، لا يملك الشباب الذين يريدون أن يصبحوا مستقلين، في الوقت الحالي، "ما يكفي من المال للقيام بذلك" لأنهم يحصلون على رواتب متواضعة في المكان الذي يعملون فيه، كما يعيشون أكثر في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك "لا يُعرف أبدًا إلى أين يتجهون".

وأضافت الدراسة أن أكثر من 25% من الشباب يعملون بدوام جزئي، أي 12 نقطة أعلى من إجمالي السكان، ورواتبهم أقل بنسبة 35% من المتوسط.

كما لفتت الدراسة إلى أنه كلما انخفض مستواهم التعليمي، كانت أحوالهم أسوأ، وزادت صعوبة الصعود إلى طبقة اجتماعية أعلى.