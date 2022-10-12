هل تفكر إدارة الهلال في إقالة رامون دياز بعد إهدار العديد من النقاط في دوري روشن؟

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تفكير إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في إقالة الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، في ظل إهدار النقاط في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ مسلسل تراجع مستوى "الزعيم" بالخسارة أمام التعاون، ثم التعادل مرتين متتاليتين أمام الاتفاق والشباب.

وتعرض دياز لانتقادات حادة من جماهير الهلال، بسبب استمرار نزيف النقاط في دوري المحترفين، حيث طالب البعض منهم برحيله عن تدريب "الزعيم" مرة أخرى.

ولكن صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلت عن مصدر في نادي الهلال، يوم الأربعاء، بأن "ثقة إدارة النادي لا تزال حاضرة في الجهاز الفني بقيادة دياز".

وشدد المصدر على أن "إدارة النادي تعلم جيداً كفاءة وقدرة دياز على التعامل مع ظروف الفريق الحالية، على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي يواجهها المدير الفني في الأسابيع الماضية، وهو ما يجعلها لا تفكر في مصيره مع الفريق".

وأوضح: "مباراة الهلال ضد الطائي المقررة السبت المقبل ستكون فرصة لتصحيح وضع الفريق لتكون انطلاقة مؤقتة نحو المنافسة، في ظل أن الدوري السعودي سيتوقف لنحو شهر بسبب كأس العالم في قطر التي ستنطلق في 20 نوفمبر المقبل".

ويعاني الهلال عدداً من الغيابات المهمة بين صفوفه، يأتي في مقدمتها قائد الفريق سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة في عضلة الساق الخلفية، بجانب الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي أصيب في العضلة الخلفية، وسالم الدوسري الذي أجرى مؤخراً عملية الزائدة الدودية، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في معسكر المنتخب السعودي الأول، الذي أقيم في إسبانيا خلال فترة التوقف الماضية، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، غيبته عن لعب آخر ثلاث مواجهات لفريقه في الدوري أمام التعاون والاتفاق والشباب على التوالي.