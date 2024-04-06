اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في المغرب (صور)

اكتشف فريق بحث دولي في علم الحفريات، بقيادة البروفيسور مصطفى أو قسو والمكون من باحثين شباب مغاربة من كلية العلوم بنمسيك بالدار البيضاء، نوعا جديدا من الديناصورات المدرعة العاشبة في منطقة المرس ببولمان في الأطلس المتوسط الشرقي، أطلق عليها اسم "Thyreosaurus atlasicus".

وتتضمن البقايا الأحفورية التي تم اكتشافها لهذا النوع من الديناصورات، التي عاشت خلال العصر الجوراسي المتوسط، قبل حوالي 165 مليون سنة، بشكل أساسي فقرات ظهرية وضلوعا منفصلة وعناصر درعية جلدية غامضة.