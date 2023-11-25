الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن

تعرّض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، المدان بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أنّ الشرطي "تعرض للطعن، الجمعة، في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا، أكدت فيه وقوع "اعتداء"، من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين"، مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى "مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص".

وقضى الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي كان يبلغ 46 عاما، اختناقا في 25 أيار/مايو 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ركع حوالي عشر دقائق على عنقه.

وأدان قضاء مينيسوتا "شوفين" بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021، وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.