وفاة الفنان الإيراني الشهير فرامرز أصلاني

توفي فرامرز أصلاني، المغني والملحن الإيراني الشهير الذي أغرت ألبوماته الموسيقية عدة أجيال من إيران، عن عمر يناهز 69 عامًا في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت مرجان أصلاني، زوجته، هذا الخبر عبر الصفحة الرسمية للمطرب على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "في مساء الأول من العام الإيراني الجديد، الموافق 20 مارس 2024، توفي فرامز أصلاني، شاعر ومغنٍّ وملحن وصحفي وإنسان طيب"، مضيفة أنه "توفي بسبب السرطان".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن المغني والملحن الإيراني فرامرز أصلاني أنه يعاني من مرض السرطان الذي أصابه.

وقال أصلاني في منشور على موقع "إنستغرام" باللغتين الفارسية والإنجليزية: "مثل مسافر على هذا الطريق المعقد، التقيت أيضًا بظل السرطان، لذلك أعلن أنني أنوي تكريس ما تبقى من هذا العام للشفاء والعناية بروحي".

ويعيش فرامرز أصلاني، الذي اضطر لمغادرة وطنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، في أمريكا منذ العقود الماضية، وهو الذي كان له مكانة خاصة في موسيقى البوب الإيرانية، ترك ألبومات خالدة مثل "في ذكرى حافظ" و"القلب المشغول"، و"أيام الأغنية والحزن".

وتعتبر مقطوعة "لو في يوم من الأيام"، التي أنتجها 1972، في ألبوم "القلب المشغول" واحدة من أكثر أغانيه التي لا تنسى بين عدة أجيال في إيران.

أصلاني، الذي دافع عام 2009 عن المتظاهرين الإيرانيين بأغنية، كان أيضًا من بين الفنانين الذين أظهروا حضورًا ملحوظًا في دعم المتظاهرين في انتفاضة "النساء، الحياة، الحرية" الذي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في عام 2022.

ولد في 13 من يوليو/ تموز لعام 1954 في العاصمة طهران، وترك وراءه ابنين هما فيدرا وروكسانا، الناشطان في مجال الموسيقى.