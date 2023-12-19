إغلاق معلم الأكروبوليس الشهير في أثينا بسبب إضراب حراسه

أغلق معلم أكروبوليس الشهير في أثينا، الثلاثاء، بسبب حركة احتجاجية نفذها حراس الموقع السياحي الرئيس في اليونان، رفضًا لخطط تسليم مهمة التدقيق بتذاكر الدخول لمقاولين من القطاع الخاص.

وقال نقابيون من وزارة الثقافة اليونانية في بيان "هذا المشروع يحرم الزملاء في الأكروبوليس من جزء مهم من عملهم".

وأشار اتحاد حراس الآثار اليوناني إلى أن وزارة الثقافة أنهت الشهر الماضي مناقصة مدتها عامان لإسناد العمل إلى موظفي القطاع الخاص اعتبارا من عام 2024.

وبدأ الحراس إضرابًا لمدة 24 ساعة، في حركة غير قانونية بحسب الحكومة التي رفعت القضية إلى القضاء.

ويُعد الأكروبوليس الموقع الأثري الأكثر شعبية في اليونان، إذ استقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر العام الماضي.