حريق يطال منزل النجمة كارا ديليفين في لوس أنجلوس

أعربت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين الجمعة عن شعورها بصدمة كبيرة لخسارتها منزلها في لوس أنجليس جرّاء حريق ضخم لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ووفق وكالة "فرانس برس"، كتبت النجمة البالغة 31 عاماً في منشور على شبكة "إنستغرام" الاجتماعية: "لا أستطيع أن أصدق ذلك. الحياة يمكن أن تنقلب في جزء من الثانية، لذا استمتعوا بما لديكم".

وأضافت النجمة التي لم تكن في منزلها لدى اندلاع الحريق ليلة الخميس إلى الجمعة: "شكرا من كل قلبي لعناصر الإطفاء والأشخاص الذين جاؤوا للمساعدة".

ونجا من الحريق شخصان كانا في المنزل الكبير الذي تبلغ مساحته 750 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قطط الممثلة.

واشترت كارا ديليفين هذا العقار الواقع في حي استوديو سيتي في لوس أنجليس عام 2019 بسبعة ملايين دولار.

وأتى الحريق على القسم الأكبر من المبنى، من الطبقة الأرضية إلى السطح، بحسب صور جوية نشرتها الجمعة وسائل إعلام أمريكية، رغم مشاركة نحو مئة من عناصر الإطفاء في جهود إخماده.