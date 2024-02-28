إسبانيا.. اعتقال امرأة حاولت بيع ابنتها القاصر للزواج

حاولت امرأة في إسبانيا بيع ابنتها (12 عامًا)، بمساعدة زوجها، لتزويجها قسرًا مقابل 3 آلاف يورو (3250 دولارًا).

واعتقلت السلطات الإسبانية، المرأة وزوجها منتصف فبراير/ شباط في بلدة مالاجون على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب مدريد، حسبما ذكرت قناة "ار تي في اي" الحكومية، الثلاثاء، نقلًا عن الشرطة المدنية.

وتم العثور على الفتاة بعد أيام قليلة في بازا وهي بلدة في إقليم الأندلس، على بعد نحو 200 كيلومتر من منزل الأم وزوجها. وتم إنقاذها قبل إجبارها على الزواج من مراهق (17 عامًا).

ورفضت الأم هذه المزاعم وقالت إن ابنتها هي التي كانت ترغب في "الذهاب إلى صديقها".

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اعتقال أم الفتاة وزوجها.

وكانت جارة الأم في مالاجون، هي من أبلغت الشرطة بذلك، وفقًا لقناة "ار تي في اي".

وقالت الجارة في مقابلة مع القناة إن "الفتاة الصغيرة أقرب صديقة لابني.. وقد تعرَّضت للضرب من والدتها وطلبت مني ذات يوم أن أساعدها وأخبرتني بكل شيء". وأوضحت أن الفتاة كانت تخاف من والدتها وكانت دائمًا "تبكي وترتجف".

وأضافت الجارة أنها ذهبت بالفعل إلى الشرطة في وقت سابق وأبلغتهم عن إساءة معاملة الفتاة، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة مجددًا بعد اختفاء الفتاة؛ "ما دفع الشرطة للتحرك سريعًا".