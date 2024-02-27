أشهر حصان سعودي يمضي إجازة في دبي قبيل بطولة عالمية (فيديو)

وصل الحصان السعودي ذو الأصول الأمريكية، "سينور بسكادور"، إلى دبي، اليوم الإثنين، حيث سيمضي إجازة طويلة تستمر نحو شهر في الإمارات العربية المتحدة قبيل مشاركته في بطولة سباق خيول عالمية.

وأظهر مقطع فيديو نشره القائمون على بطولتي كأس السعودية وكأس دبي العالمي ـ وهما أكبر بطولتين عالميتين لسباقات الخيول ـ الجواد "بسكادور" خلال وصوله إلى المدينة الإماراتية وسط ترحيب حار.

وسيمضي "بسكادور" الفائز للتو بجائزة عشرة ملايين دولار لمالكه السعودي شرف الحريري، شهر مارس/آذار في دبي التي تنطلق فيها يوم 30 من الشهر ذاته، بطولتها العالمية لسباقات الخيل.