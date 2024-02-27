أشهر حصان سعودي يمضي إجازة في دبي قبيل بطولة عالمية (فيديو)
وصل الحصان السعودي ذو الأصول الأمريكية، "سينور بسكادور"، إلى دبي، اليوم الإثنين، حيث سيمضي إجازة طويلة تستمر نحو شهر في الإمارات العربية المتحدة قبيل مشاركته في بطولة سباق خيول عالمية.
وأظهر مقطع فيديو نشره القائمون على بطولتي كأس السعودية وكأس دبي العالمي ـ وهما أكبر بطولتين عالميتين لسباقات الخيول ـ الجواد "بسكادور" خلال وصوله إلى المدينة الإماراتية وسط ترحيب حار.
وسيمضي "بسكادور" الفائز للتو بجائزة عشرة ملايين دولار لمالكه السعودي شرف الحريري، شهر مارس/آذار في دبي التي تنطلق فيها يوم 30 من الشهر ذاته، بطولتها العالمية لسباقات الخيل.
وتقام بطولة "كأس دبي العالمية" سنوياً منذ العام 1996 بمشاركة أشهر الخيول والفرسان في العالم، ويجري السباق في مضمار "ميدان"، وسط منافسة محتدمة للفوز بجوائز البطولة المليونية التي تتوّج موسم سباقات الخيول في دولة الإمارات.
ويبلغ "سينور بوسكادور" من العمر ست سنوات فقط، وهو مولود في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين أمريكيين أيضاً.
وفاز الحصان "سينور بوسكادور" بالمركز الأول في بطولة كأس السعودية العالمية، أمس الأول السبت، بعدما كان متأخراً خلف خمسة خيول في الشوط النهائي من السباق، قبل أن يزيد من سرعته في الثواني العشر الأخيرة، ويصل خط النهاية أولاً، ويحصد جائزة العشرة ملايين دولار.
والجواد الذي أصبح الأشهر في السعودية، مملوك لرجل الأعمال السعودي، شرف الحريري، والذي يملك إسطبل خيول عالميا، ويعتزم مواصلة المنافسة بجواده الذي استحوذ عليه حديثاً، في بطولة "كأس دبي العالمية".
ويشرف مدرب الخيل السعودي المخضرم حمد الرشيد، على تدريب الجواد "سينور بسكادور"، فيما فارسه الذي يمتطيه في السباقات، هو جونيور الفاردو، وقد أصبح للحصان بلونه الأحمر الداكن عشاق ومشجعون كثر.