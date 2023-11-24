تخفيف القيود المفروضة على أندرو تيت وشقيقه

قال ممثلو، المؤثر المثير للجدل أندرو تيت، إنه وشقيقه سيخضعان لقيود أقل على الحركة، بينما ينتظران المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر، بعد أن سمح لهما القاضي الروماني بالسفر في جميع أنحاء رومانيا.

ويواجه الشقيقان تيت وامرأتان رومانيتان، تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيًا، وهي مزاعم نفاها الجميع.

وفي أغسطس/آب، رفعت قيود الإقامة الجبرية عن الأخوين، لكن طلب منهما البقاء في العاصمة بوخارست.

وقال ممثلو تيت في بيان: "هذا التعديل في المراقبة القضائية يدل على تطور ملحوظ في الإجراءات القانونية الجارية، مما يعكس التزام الأخوين تيت وفريقهم القانوني بتبرئة أسمائهم".

وكان أحد القضاة قد خفف سابقا القيود المفروضة على حركة تيت في سبتمبر/أيلول، ولكن تم إلغاء هذا القرار خلال الاستئناف.

وقال متحدث باسم المحكمة، إن المحكمة لم تحكم بعد في طلب منفصل من الأخوين بإعادة الأصول التي صودرت منهما مثل السيارات والمجوهرات.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأخوين تيت، اللذين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، استدرجا سبع نساء لصنع مواد إباحية من خلال التظاهر بأنهما على علاقة معهن.

ويقول محامو الشهود والضحايا المزعومين إنهم يتعرضون لمضايقة وترهيب من قبل الأخوين تيت؛ في محاولة لإسكاتهم. وينفي ممثلو تيت ذلك.