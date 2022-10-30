صحف رياضية: "المنقذ ليفاندوفسكي".. "كابوس أتلتيكو مدريد لا ينتهي".. و"نابولي مخيف"

شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز برشلونة وهزيمة أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وفوز إنتر ميلان ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني وتتويج فلامينغو بكأس ليبيرتارودريس، ونهائي كأس العالم للناشئات بين إسبانيا وكولومبيا، ورغبة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في التعاقد مع ليونيل ميسي في يناير.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام قادش 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت "نهاية شريرة مرة أخرى".

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فالنسيا 1-0 وكتبت "ليفاندوفسكي يحسم في الدقيقة الـ94".

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت "فينيسوس جونيور قائد الهجوم دون بنزيما".

كما اهتمت بنهائي كأس العالم للناشئات بين منتخبي إسبانيا وكولومبيا.