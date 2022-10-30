صحف رياضية: "المنقذ ليفاندوفسكي".. "كابوس أتلتيكو مدريد لا ينتهي".. و"نابولي مخيف"
شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز برشلونة وهزيمة أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وفوز إنتر ميلان ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني وتتويج فلامينغو بكأس ليبيرتارودريس، ونهائي كأس العالم للناشئات بين إسبانيا وكولومبيا، ورغبة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في التعاقد مع ليونيل ميسي في يناير.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام قادش 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت "نهاية شريرة مرة أخرى".
الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فالنسيا 1-0 وكتبت "ليفاندوفسكي يحسم في الدقيقة الـ94".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت "فينيسوس جونيور قائد الهجوم دون بنزيما".
كما اهتمت بنهائي كأس العالم للناشئات بين منتخبي إسبانيا وكولومبيا.
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على فالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت "المنقذ ليفاندوفسكي".
الصحيفة تحدثت عن تفكير خوان لابورتا في التعاقد مع ليونيل ميسي، وكتبت "يفكر خوان لابورتا في التعاقد مع ميسي في يناير".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وجيرونا، وكتبت "جيرونا يتحدى ريال مدريد دون بنزيما".
كما اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام قادش 3-2، وكتبت "أتلتيكو مدريد يخسر أمام قادش في الدقيقة الـ98".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بهدف قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت "تعويذة ليفاندوفسكي".
الصحيفة تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام قادش 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت "كابوس أتلتيكو مدريد لا ينتهي".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وجيرونا، وكتبت "جيرونا لا يخاف البرنابيو".
كما اهتمت بفوز فلامينغو بكأس ليبرتادوريس على حساب أتلتيكو باراناينسي، وكتبت "فلامنغو يفوز بكأس ليبرتادوريس للمرة الثالثة".
آس
ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام قادش 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت "أقسى أسبوع".
الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فالنسيا 1-0، وكتبت "الحاسم ليفاندوفسكي".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت "دون بنزيما".
كما اهتمت بنهائي كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات بين منتخبي إسبانيا وكولومبيا، وكتبت "إسبانيا لإعادة الفوز باللقب".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ 2-2، وفوز باريس سان جيرمان على تروا 4-3 في الدوري الفرنسي، وكتبت "غاميرو البطل يطلق الرصاص على أولمبيك مارسيليا"، و"متعة أن تمنح الفرح وتحصل عليه".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت "إنتر ميلان نموذج، سجل 3 أهداف على سامبدوريا وصعد للمركز الثالث".
الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس على ليتشي 1-0، وكتبت "يوفنتوس نعم في ليتشي وأسبوع فيغيولي".
كما اهتمت بفوز نابولي على ساسولو 4-0 وابتعاده في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وكتبت "أوسيمين هرب سجل "هاتريك" ونابولي مخيف".