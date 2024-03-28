الإعلان عن أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية "فتاة الشروق"

قررت محكمة استئناف القاهرة أن يكون الـ15 من أبريل/نيسان المقبل موعد أولى جلسات المتهم باختطاف والتسبب في الوفاة المأساوية لحبيبة الشماع وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشروق".

وأمرت النيابة العامة بإحالة محمود صابر، 34 عاما ويعمل سائقا بشركة "أوبر"، إلى محكمة جنايات القاهرة، لمعاقبته بتهم "الشروع في خطف الفتاة العشرينية المصرية بطريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر"، وفق ما ورد في قرار الإحالة.

وأوضحت النيابة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها بعدما ألقت بنفسها من سيارة المتهم، ذكرت له أن المتهم أراد خطفها وقالت نصًا: "كان عايز يخطفني".

وقالت النيابة إن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أنه سبق أن أغلقت الشركة حساب المتهم عبر تطبيقها، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أثبتت أيضًا تعاطي السائق لجوهر حشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عيّنتيْ الدم والبول المأخوذتَيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وبينت التحقيقات كذلك أنه تحرش بأكثر من سيدة خلال عمله بشركة التوصيل، وقدّمن شكاوى للشركة، يتهمنه فيها بالتحرش والتعرض لهن بالأذى النفسي والجسدي.

وتوفيت حبيبة الشماع في الـ14 من مارس/آذار الحالي بعد غيبوبة دامت 21 يومًا قضتها في المستشفى إثر نزيف حاد في المخ بعد أن ألقت بنفسها من سيارة "أوبر" لاعتقادها أن سائق السيارة (المتهم) يسعى لاختطافها وهي القضية التي هزت الرأي العام في مصر.