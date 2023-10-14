هذا ما قاله جورج كلوني عن مقتل المصور عصام عبدالله
علق الممثل الأمريكي جورج كلوني، المتزوج من الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل كلوني، على مقتل المصور الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبدالله، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
وقال في مقطع فيديو موثق إن "خبر مقتل المصور الصحفي عصام عبدالله ليس جديدا، إذ إن الصحافيين دائما ما يكونون في الخطوط الأمامية، دون وسائل للدفاع عن أنفسهم".
وأضاف أنه بحكم أن "زوجته لبنانية، فإنه يعلم أن هناك قصصا حزينة دائما في لبنان"، لافتا إلى أن الأمر "لا يتعلق بمقتل الصحفي فقط، بل باشتعال المنطقة بأكملها".
وأكد أنه "يتمنى حدوث سلام قريبا، لكنه لا يرى أن ذلك ممكن في الوقت القريب".