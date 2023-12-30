ابتعد عن "الشيخوخة المبكرة" بتجنب هذه السلوكيات

يظهر بعض الأشخاص أكبر سنا من أعمارهم الفعلية، بينما يحدث العكس مع آخرين، إذ يبدو عليهم أنهم أصغر سنا من عمرهم الفعلي.

يتلخص هذا الفارق في العادات اليومية الجيدة أو السيئة في نمط حياتنا.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك بعض السلوكيات التي يمكن تجنبها لإبطاء الشيخوخة، ومنع ظهور أعراضها المبكرة، وهي تناول الأطعمة غير الصحية بشكل منتظم، وقلة النوم، والتدخين، والتعرض بكثافة لأشعة الشمس، وقلة ممارسة أي نشاط رياضي، وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وأخيرا ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.