شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو متداول أثار قلقًا واسعًا

ولم تكشف الشرطة عن تاريخ الحادثة وأطرافها، لكن مدوّنين سعوديين على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالوا إنها محاولة من عائلة للوصول إلى فتاة قريبة لهم بسبب خلاف على الميراث أو على الإقامة بشكل مستقل.

وتناقل مغردون روايات أخرى، بينها أن المرأة في الفيديو جزء من عصابة تداهم البيوت، وهو ما أثار قلقًا لدى كثير ممن شاهد الفيديو.

وحث متفاعلون مع الفيديو، الجميع على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في أماكن سكنهم وعملهم لتعزيز إجراءات الأمان.

ونشرت مغردة تدعى سارة، إحدى الروايات المتداولة للحادثة حول خلاف بين فتاة وعائلتها على الميراث.