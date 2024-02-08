شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو متداول أثار قلقًا واسعًا
كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وأثار قلقًا لدى كثيرين بعد أن بدا أنه مخطط لجريمة.
ويظهر في الفيديو سيدة تطرق باب شقة في إحدى البنايات، بينما يتخَّفى بالقرب منها 6 رجال بأعمار مختلفة، حتى لا تلاحظهم عدسة باب الشقة.
وقال الأمن العام في المملكة، إن المحتوى المرئي المتداول يعود إلى حادثة سابقة، وقد "تمت مباشرة الإجراءات الأمنية للحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه".
ولم تكشف الشرطة عن تاريخ الحادثة وأطرافها، لكن مدوّنين سعوديين على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالوا إنها محاولة من عائلة للوصول إلى فتاة قريبة لهم بسبب خلاف على الميراث أو على الإقامة بشكل مستقل.
وتناقل مغردون روايات أخرى، بينها أن المرأة في الفيديو جزء من عصابة تداهم البيوت، وهو ما أثار قلقًا لدى كثير ممن شاهد الفيديو.
وحث متفاعلون مع الفيديو، الجميع على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في أماكن سكنهم وعملهم لتعزيز إجراءات الأمان.
ونشرت مغردة تدعى سارة، إحدى الروايات المتداولة للحادثة حول خلاف بين فتاة وعائلتها على الميراث.
وقال المغرد خالد المالكي في تعليقه على الفيديو: "هذا درس لك كيلا تفتح الباب، خاصة في الليل، حتى تتأكد من الطارق، ثاني شيء يجب عليك تنبيه أهل بيتك ألا يفتحوا الباب إذا كنت غير موجود داخل المنزل حتى لو كان الطارق من الجيران.. الزمن تغيّر، والله أعلم أن هؤلاء أفراد عصابة يستدرجون صاحب المنازل من خلال المرأة حتى يفتح لهم الباب .. عمل مريبٌ".
وكتبت المغردة أمل الغانم، محذرة: "احذروا، العاملات والأطفال لا يفتحوا الباب قبل التأكد من الطارق، خاصة أثناء غياب أصحاب البيت".