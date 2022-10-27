عون يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن إلياس بو صعب، كبير المفاوضين اللبنانيين، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

ومن المقرر أن تحذو إسرائيل حذوه في غضون ساعات بعد توقيع لبنان على الاتفاق الذي يمثل خروجا دبلوماسيا من عداء لعقود وانفتاحا محتملا للتنقيب عن الطاقة في الحدود البحرية.

وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل "عهدا جديدا" وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأشادت الأطراف الثلاثة بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا. وسيتم توقيع الاتفاق بشكل منفصل في القدس من قبل رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد بعد موافقة حكومته.

وقال الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بعد لقائه عون: "نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأكد أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا"، مشدداً على أن "الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا، وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق".

وردا على سؤال حول ما سيحدث في حالة انتهاك أي من الطرفين اللذين لا يزالان في حالة حرب، قال المبعوث الأمريكي إن الولايات المتحدة ستظل ضامنا للمساعدة في حل أي نزاعات، وإذا انتهك أحد الجانبين الاتفاق فسيخسر كلا الجانبين".

والاتفاق تسوية غير مسبوقة بين البلدين العدوين، ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة في البحر كما ينزع فتيل أحد مصادر الصراع المحتملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران ويمكن أن يخفف من الأزمة الاقتصادية في لبنان.

واكتشاف موارد الطاقة في البحر، رغم أنه ليس كافيا بمفرده لحل مشاكل لبنان الاقتصادية العميقة، سيكون نعمة كبيرة إذ سيوفر العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وربما يخفف يوما ما من انقطاع التيار الكهربائي الخانق.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم حدوده البحرية مع الدولة العبرية بوساطة أمريكية.

وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".